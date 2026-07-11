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Жители Хабаровского края рассказали, как остались без дорог из-за потопа

Для ликвидации последствий стихии из Хабаровска направили дополнительную технику - два самосвала и два экскаватора.
Сергей Дьячкин 11-07-2026 10:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель Хабаровского края рассказал о последствиях затопления в результате подъема воды в горных реках. На месте событий побывал корреспондент «Звезды».

Сергей Семенко отправился кормить собак, а в итоге промок до нитки и остался без работающего телефона. Выбраться из воды ему удалось самостоятельно, без помощи спасателей.

«Хотел обойти, просто обойти, но... не обошел», - рассказал Семенко.

Он объяснил, что его дом находится на другой стороне реки. И хотя он знает в округе все тропинки, самостоятельно добраться до него местный житель не смог.

«Жалко телефон, конечно. Хотел обойти, я тут все знаю. Но, вода - есть вода! Она прибывает поминутно, по часам», - поделился Семенко.

В управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что продолжается ликвидация последствий размыва объездной автодороги Красная Речка - Казакевичево. Ситуация находится под контролем, ведутся работы по обустройству объездной дороги. На месте работают краевые спасатели. Организована лодочная переправа.

Минтранс региона сообщил, что движение по автодороге Биробиджан - Кукан ограничили из-за повреждения двух мостовых сооружений после подъема воды в горных реках. Для ликвидации последствий стихии из Хабаровска направили дополнительную технику - два самосвала и два экскаватора. Сейчас дорожники доставляют скальный грунт к мосту через реку Быдыр, где планируют в первую очередь восстановить проезд. После восстановления участка через реку дорожные службы приступят к ремонту поврежденного моста через реку Ин. В Минтрансе уточнили, что в поселке Кукан есть запас медикаментов, топлива на 10 дней, продуктов питания - на 7 дней. Ситуация остается на контроле, информацию о ходе работ будут обновлять.

Накануне с последствиями разбушевавшейся стихии пришлось столкнуться жителям Башкирии. Мощный смерч обрушился на Учалинский район. Стихия снесла крыши домов, также в результате нее оборвались линии электропередачи. Глава районной администрации Руслан Гилязетдинов призвал жителей района без необходимости не выезжать на дороги, не парковать машины под деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Гилязетдинов предупредил, что трогать поврежденные коммуникации небезопасно.

#Хабаровский край #спасатели #Река #наш эксклюзив #Затопление #стихия #переправа #местный житель #подъем воды
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