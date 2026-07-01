Возможная причастность киевского режима к покушению на украинского олигарха Вадима Ермолаева не повлияет на отношение властей Евросоюза к своим украинским подопечным. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН Сергей Федоров.

«Никаких грозных предупреждений в адрес Киева не будет. Ему давно дана индульгенция на любые действия и теракты. Все это замалчивается. Скажут, что это какие-то разборки. Потому что яд русофобии настолько размыл мозги у этих деятелей, что выздоровление будет очень сложным. Не стоит ждать каких-то осуждений или пересмотра позиции по отношению помощи Украине», - объяснил Федоров в разговоре со «Звездой».

Точно также коллективный Запад не замечает проявлений нацизма на Украине, уточнил эксперт. Несмотря на вопиющие факты. Брюссель называет это не государственной идеологией, а действиями отдельных отщепенцев, отметил Федоров. Не стоит ждать больших перемен и в создании простых европейцев, уверен он.

«Кто интересуется политикой, те примут это к сведению. Но пресс СМИ настолько силен и заряжен отрицательной информацией по поводу нас, что ждать в общественном мнении какого-то поворота тоже не стоит. Все это сведут к бандитским разборкам, а то и нас обвинят. Скажут, что это российские спецслужбы. Вы же помните, чем закончились все эти скандалы по поводу коррупции в окружении Зеленского?», - напомнил ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН.

Напомним, покушение на Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. Неизвестный принес рюкзак к дому, из которого выходил бизнесмен. В этот момент рюкзак взорвался. Пострадали Ермолаев, его сын и сопровождавшая их женщина. Все получили травмы. Самые тяжелые у спутницы Ермолаева. Ей пришлось ампутировать ноги.

Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин допустил причастность киевского режима к совершению данного покушения. По его мнению, это могло стать местью украинских властей за то, что Ермолаев дистанцировался от Зеленского и попытался выйти из-под контроля.