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ВКС РФ нанесли авиаудар по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье

Предприятие производит двигатели для беспилотников, занимается ремонтом вертолетной техники и выпускает комплектующие для ударных дронов ВСУ.
Андрей Аркадьев 01-07-2026 10:35
© Фото: Минобороны России

Около 17.00 30 июня Воздушно-космические силы России нанесли удары с применением корректируемых авиационных бомб по территории предприятия «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщил источник «Звезды».

По имеющейся информации, целью удара стало производственное предприятие, задействованное в выпуске двигателей для беспилотных летательных аппаратов, ремонте вертолетной техники и изготовлении комплектующих для ударных БПЛА, используемых ВСУ.

Также накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, нанесшего авиационный удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

После выполнения задачи средства разведки подтвердили уничтожение цели. Отмечено, что самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

#ВКС РФ #спецоперация #Мотор Сич #КАБ
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