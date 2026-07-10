Правительство Швеции устроило лингвистическое самоунижение переходом на украинское написание географических названий Украины в шведскоязычных сообщениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире», - написала она в своем Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила новые правила шведского языка. Так, Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass —Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. Уже известно, что посольство Швеции в Киеве и почетное консульство в Одессе переименованы.

Правительство Швеции закрыло глаза на рекомендации собственных экспертов и правила грамматики. Стокгольм не уверен, что новое написание украинской столицы приживется, подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Латвии полностью запретит русский язык в подведомственных учреждениях. Речь шла о сайтах, рекламах и международных мероприятиях. Также русский язык запретят использовать в качестве посредника для обучения украинцев или людей других национальностей по программам для беженцев.