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Захарова: Швеция устроила лингвистическое самоунижение

Причиной являются новые правила шведского языка, которые объявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Анастасия Митина 10-07-2026 09:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство Швеции устроило лингвистическое самоунижение переходом на украинское написание географических названий Украины в шведскоязычных сообщениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире», - написала она в своем Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила новые правила шведского языка. Так, Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass —Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. Уже известно, что посольство Швеции в Киеве и почетное консульство в Одессе переименованы.

Правительство Швеции закрыло глаза на рекомендации собственных экспертов и правила грамматики. Стокгольм не уверен, что новое написание украинской столицы приживется, подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Латвии полностью запретит русский язык в подведомственных учреждениях. Речь шла о сайтах, рекламах и международных мероприятиях. Также русский язык запретят использовать в качестве посредника для обучения украинцев или людей других национальностей по программам для беженцев.

#Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Швеция
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