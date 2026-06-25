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Минкультуры Латвии запретит русский язык в подведомственных учреждениях

Требования министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса должны быть выполнены до 30 июля.
Дарья Ситникова 25-06-2026 21:38
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Минкультуры Латвии полностью запретит русский язык в подведомственных учреждениях. Об этом сообщило агентство LSM.

«Подведомственные Минкульту учреждения должны отказаться от русского языка», - сказано в материале.

Речь идет о сайтах, рекламах и международных мероприятиях. Ко всему этому, русский язык запретят использовать в качестве посредника для обучения украинцев или людей других национальностей по программам для беженцев.

Исключение сделали только для оригинальных художественных произведений на русском языке. Требования министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса должны быть выполнены до 30 июля.

Министерство иностранных дел РФ ранее сообщило, что Россия обратится в Международный суд ООН продолжающейся политики Латвии, Литвы и Эстонии по ущемлению прав русских. Отмечается, что все попытки урегулирования разногласий при помощи переговоров оказались безрезультатными.

#русский язык #Латвия #Запрет #Минкультуры #Наурис Пунтулис #подведомственные учреждения
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