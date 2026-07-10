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Футболист английской сборной подхватил кишечную инфекцию на ЧМ

Также источник сообщил, что защитник сборной Англии Марк Гехи в пятницу пройдет медобследование, чтобы узнать, сможет ли он сыграть в субботнем четвертьфинальном матче.
Сергей Дьячкин 10-07-2026 09:38
© Фото: IMAGO, Heuler Andrey, DiaEsportivo, Global Look Press

Футболист английской сборной Деклан Райс пропустил два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает BBC.

В материале утверждается, что у 27-летнего полузащитника были неврологические проблемы, повлиявшие на его подколенное сухожилие и поясницу. Кишечная инфекция усугубила ситуацию. В сборной Англии предпринимают меры, чтобы заболевание не распространилось среди остальных игроков.

Также источник сообщил, что защитник сборной Англии Марк Гехи в пятницу пройдет медобследование. Предстоит выяснить, сможет ли он сыграть в субботнем четвертьфинальном матче. Еще один игрок обороны, Рис Джеймс, смог вернуться к тренировкам после травмы.

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года сборная Англии сыграет против футболистов из Норвегии. Матч состоится в ночь на 12 июля по московскому времени.

Ранее сообщалось, как сборная Англии обыграла на чемпионате мира по футболу сборную Хорватии, которая входит в число 15 сильнейших команд рейтинга FIFA. Впервые в истории англичане выиграли стартовые матчи на трех чемпионатах мира подряд. Серия началась на ЧМ-2018 в России, где сборная Англии одолела Тунис со счетом 2:1. На следующем мундиале в Катаре англичане уверенно переиграли Иран - 6:2. Теперь победная серия в первых матчах чемпионатов мира продлилась после встречи с Хорватией на турнире 2026 года.

Причем начался чемпионат для англичан достаточно курьезно. У сборной украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Кража произошла во время транспортировки вещей из Уэст-Палм-Бич во Флориде в Канзас-Сити, штат Миссури. Именно там должна была состояться первая тренировка команды. Среди оставшихся вещей сохранился только один футбольный мяч.

#Спорт #Футбол #инфекция #Англия #полузащитник #ЧМ-2026 #Сборная по футболу
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