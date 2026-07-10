Около 100 животных унесло из китайского зоопарка после тайфуна

Более сотни животных смыло из зоопарка Гуанси в результате наводнения, вызванного тайфуном «Майсак», погибли три льва. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Стихийное бедствие унесло более 20 видов животных, включая зебр и пятнистых оленей. Как отмечает издание, зоопарк продолжает поиски пропавших животных и обратился к пользователям Сети за помощью.

Среди зверей, смытых наводнением, - пятнистые олени, альпаки, миниатюрные лошади, лебеди, павлины, миниатюрные свиньи и коати, сообщил управляющий зоопарком Ван Лиюань. По его словам, в среду местные жители спасли из озера одного оленя-косулю.

Кроме того, самец из пары зебр в зоопарке был найден мертвым, а самку видели живой местные жители, но сотрудники зоопарка не смогли ее найти. Ван Лиюань отметил, что другие дикие животные, такие как бурые медведи и волки, не пострадали, но находятся в плохом состоянии после того, как едва не утонули.

«Я пытался накормить их свининой, но вчера вечером у них был плохой аппетит», - сказал управляющий.

По его оценкам, экономический ущерб от гибели львов и пропажи животных, а также от повреждения инфраструктуры зоопарка составил более четырех миллионов юаней (около полумиллиона долларов США). Ван Лиюань призвал жителей не приближаться к найденным животным и обратиться в зоопарк для их безопасной транспортировки.

Ранее на юге Китая из-за масштабного наводнения пропали около 900 змей, содержавшихся в серпентарии. Инцидент произошел в городском округе Хэнчжоу, который серьезно пострадал от проливных дождей и вызванных ими паводков.

Также стихия затопила свинофермы. По данным СМИ, затоплены корма, оборудование, разрушены крыши и стойла. Повышен риск вспышек эпидемий.