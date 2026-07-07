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Из серпентария пропали 900 змей после наводнения на юге КНР

Одного из жителей укусила змея, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 13:13
© Фото: X/chongpolao112 © Видео: X/chongpolao112, X/manyapan, X/shanghaidaily, X/newszg_official

На юге Китая из-за масштабного наводнения пропали около 900 змей, содержавшихся в серпентарии. Инцидент произошел в городском округе Хэнчжоу, который серьезно пострадал от проливных дождей и вызванных ими паводков. Об этом сообщает Life.ru.

В результате тайфуна прорвало плотину местного водохранилища. Потоки воды разрушили змеиную ферму в поселке Юньбяо. Отмечается, что большинство рептилий не являются ядовитыми, но среди них есть и кобры.

Как сообщил глава сельского совета Дэнвэй в поселке Юньбяо У Чжи в комментарии изданию Red Star News, к настоящему моменту известно как минимум об одном пострадавшем. Жителя деревни укусила змея, сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

«Это произошло утром 6 июля. По нашим предварительным оценкам, после того, как ферма была смыта паводковыми водами, сбежало от 800 до 900 змей», - рассказал У Чжи.

Из-за стихийного бедствия власти Китая эвакуировали около 54 тысяч жителей округа. По последним данным, жертвами наводнения стали не менее четырех человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Всего последствия стихии затронули порядка 85 тысяч человек. Спасательные службы продолжают работать в зоне бедствия.

#тайфун #Наводнение #кнр #змеи #серпентарий
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