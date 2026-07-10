Дроноводы показали удар «Герберами» по боевикам ВСУ в районе Доброполья. Соответствующие кадры предоставило Минобороны России.

На видео запечатлен объективный контроль нанесения ударов по объектам в тылу противника. Их осуществили расчеты ударных беспилотников ВС РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что при ударе использовались четыре БПЛА типа «Гербера сикер». Объективный контроль зафиксировал поражение места запуска беспилотников противника и пункта временной дислокации украинских националистов.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили в воздухе несколько украинских гексакоптеров. Беспилотники противника пытались атаковать российские позиции в районе Красного Лимана в ДНР. Они были своевременно обнаружены расчетами радиолокационных станций. После получения информации в воздух поднялись FPV-перехватчики, которые настигли украинские аппараты и уничтожили их тараном.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.