FPV-дроны сбили тяжелые коптеры ВСУ в небе у Красного Лимана

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили в воздухе несколько украинских гексакоптеров, пытавшихся атаковать российские позиции в районе Красного Лимана в ДНР. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций. После получения информации в воздух поднялись FPV-перехватчики, которые настигли украинские аппараты и уничтожили их тараном.

В Минобороны отметили, что расчеты войск беспилотных систем действуют совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, обеспечивая круглосуточный контроль воздушной обстановки и противодействие разведывательным и ударным беспилотникам ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что слаженная работа подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» позволяет прикрывать штурмовые подразделения и способствует их продвижению на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.