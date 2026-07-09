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FPV-дроны сбили тяжелые коптеры ВСУ в небе у Красного Лимана

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.
09-07-2026 17:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили в воздухе несколько украинских гексакоптеров, пытавшихся атаковать российские позиции в районе Красного Лимана в ДНР. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций. После получения информации в воздух поднялись FPV-перехватчики, которые настигли украинские аппараты и уничтожили их тараном.

В Минобороны отметили, что расчеты войск беспилотных систем действуют совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, обеспечивая круглосуточный контроль воздушной обстановки и противодействие разведывательным и ударным беспилотникам ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что слаженная работа подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» позволяет прикрывать штурмовые подразделения и способствует их продвижению на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #краснолиманское направление #FPV-дроны
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