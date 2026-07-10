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В Приморье впервые обнаружили леопарда-прабабушку

Используя данные фотомониторинга, ученые составили генеалогическое древо и установили, что внучка Грации недавно родила котенка.
Сергей Дьячкин 10-07-2026 07:06
© Фото: Max/leopard_land

Ученые зафиксировали в Приморье первую самку леопарда, ставшую прабабушкой. Об этом нацпарк «Земля леопарда» сообщает в своем канале в мессенджере «Макс».

В учреждении уточнили, что самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация. Она подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. Специалисты отметили, что за всю историю научных наблюдений подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным.

«Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки», - говорится в материале.

Ученые систематизировали данные о родственных связях. Благодаря этому стало известно, что Грация является прабабушкой - ее внучка Leo 280F родила котенка.

В нацпарке отметили, что на данный момент родословная Грации одна из самых длинных известных науке - целых четыре поколения. Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, который был собран с 2013 года.

Ранее сообщалось, как в центре реабилитации диких животных «Центр "Тигр"», расположенном в Приморье, выпустили на свободу четырех дальневосточных котов. Уточняется, что они поступили в центр в октябре прошлого года, тогда им было около месяца. Это был поздний выводок, с чем специалисты сталкиваются нечасто - дальневосточные коты появляются на свет в основном весной. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни. Как подчеркивается в публикации, сейчас им самое время начать жизнь в природе.

В феврале этого года в нацпарке «Земля леопарда» в кадр попало противостояние четырехмесячного тигренка и сухой травинки. Отмечалось, что полосатый малыш проявляет игровое и исследовательское поведение. Из-за своего маленького возраста тигренок пока не может осваивать большой мир в одиночку, поэтому за ним пристально следит мама-тигрица.

#Леопард #приморье #Животные #Национальный парк #генеалогическое древо #зоология #прабабушка
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