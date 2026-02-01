В Приморье сняли на видео драку тигренка с травинкой

Противостояние четырехмесячного тигренка и сухой травинки в Приморье попало в кадр. Видео размещено в Telegram-канале объединенной дирекции «Земля леопарда».

«Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра», - говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что полосатый малыш проявляет игровое и исследовательское поведение. Из-за своего маленького возраста тигренок пока не может осваивать большой мир в одиночку, поэтому за ним пристально следит мама-тигрица.

Напомним, в декабре прошлого года в Хабаровском крае местные жители нашли в лесу двух маленьких тигрят, один из которых был мертвым. Выжившего малыша доставили в Хабаровск и поместили в вольер, где продолжили следить за его самочувствием.