Место строительства Южной АЭС выберут до конца 2026 года

Место для строительства Южной атомной электростанции (АЭС) выберут до конца 2026 года. Об этом заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

«До конца года решение будет принято. Сроки ввода блоков в постановлении правительства определены жестко. Время течет, пора начинать проект», - цитирует его слова ТАСС.

Вторую станцию в Южной федеральном округе (ЮФО) могут построить в Волгодонске рядом с Ростовской АЭС, которая в настоящее время является крупнейшим предприятием энергетики на юге России. Она обеспечивает более половины всего производства электроэнергии в регионе.

Южная АЭС будет состоять из двух блоков, отметил Сальников. По его словам, строительство двух энергоблоков рядом с Ростовской станцией позволит использовать уже существующую инфраструктуру и близлежащий завод «Атоммаш», производящий оборудование для АЭС.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Пуск энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции состоится осенью 2026 года. В случае успеха «обкатки» осенью начнется погрузка топлива с последующим «подъемом» блока.