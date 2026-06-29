Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС «Аккую»

Пуск энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции состоится осенью 2026 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Росатом планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Лихачева, будет проведена проверка оборудования и систем реакторной установки на надежность в рабочих проектных режимах. В случае успеха «обкатки» осенью начнется погрузка топлива с последующим «подъемом» блока.

Ранее сообщалось, что на «Аккую», собранной по российским стандартам, наносятся последние штрихи перед запуском первого энергоблока.