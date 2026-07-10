Минпросвещения ограничило экранное время для детей разных возрастов

Минпросвещения разработало рекомендации, ограничивающие использование телефонов в зависимости от возраста ребенка. Об этом следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Малышам до 2-3 лет предложили практически полностью отказаться от гаджетов. Вместо этого занимать их подвижными играми, творчеством и семейным общением.

Экранное время для детей 2-3 лет не должно превышать 20 минут в сутки. Дошкольникам от 3 до 7 лет отводится не более одного часа в день.

Школьникам 7-11 лет рекомендуется сидеть перед экраном до полутора часов. А подросткам 11-16 лет - не дольше двух часов ежедневно.

При этом необходимо чередовать использование устройств с физической активность. Кроме того, нужно контролировать осанку, зрительную и слуховую нагрузку.

Детский психолог Надежда Резенова ранее рассказала «Звезде», что детям можно, а иногда и нужно давать гаджеты, поскольку современный мир без их использования невозможен. Однако это нужно строго дозировать.