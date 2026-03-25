Психолог назвала главный вред от гаджетов для детей

Детям можно, а иногда и нужно давать гаджеты, поскольку современный мир без их использования невозможен, однако это нужно строго дозировать. Таким мнением поделилась в беседе со «Звездой» детский психолог Надежда Резенова.

«Маленькие дети, когда я вижу, везут родители в колясках, и вместо того, чтобы улыбкой пообщаться с ребенком, сказать что-то доброе, приобнять, показать на какой-нибудь камешек, на какое-нибудь дерево, что-то проговорить, мы получаем другое, когда ребенок вот в этом смартфоне смотрит мультики, отвлекается. Они не научаются проживать, не научаются, скажем так, замечать окружающий мир», - говорит Резенова.

Она напомнила, что к трем годам у детей наступает первый кризис, когда они тянутся все делать самостоятельно, и именно в этот период их надо максимально обучать.

«Конечно, когда у ребят там в классе, в начальной школе уже есть телефоны, то ребенку будет непросто без этих телефонов обходиться. Потому что в подростковом возрасте, когда мы начинаем в него входить, очень сильно влияние окружения становится», - добавила специалист.

В итоге психолог призвала родителей либо вообще не давать телефон в руки малышам-дошколятам, либо ограничить время его использования 5-10 минутами в день.

Ранее в Минпросвещения начали обсуждать запрет детям на смартфоны. Инициатором выступил глава ведомства Сергей Кравцов.