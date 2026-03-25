МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Психолог назвала главный вред от гаджетов для детей

Специалист призвала грамотно подпускать ребенка к использованию смартфона.
Константин Денисов 25-03-2026 10:18
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Детям можно, а иногда и нужно давать гаджеты, поскольку современный мир без их использования невозможен, однако это нужно строго дозировать. Таким мнением поделилась в беседе со «Звездой» детский психолог Надежда Резенова.

«Маленькие дети, когда я вижу, везут родители в колясках, и вместо того, чтобы улыбкой пообщаться с ребенком, сказать что-то доброе, приобнять, показать на какой-нибудь камешек, на какое-нибудь дерево, что-то проговорить, мы получаем другое, когда ребенок вот в этом смартфоне смотрит мультики, отвлекается. Они не научаются проживать, не научаются, скажем так, замечать окружающий мир», - говорит Резенова.

Она напомнила, что к трем годам у детей наступает первый кризис, когда они тянутся все делать самостоятельно, и именно в этот период их надо максимально обучать.

«Конечно, когда у ребят там в классе, в начальной школе уже есть телефоны, то ребенку будет непросто без этих телефонов обходиться. Потому что в подростковом возрасте, когда мы начинаем в него входить, очень сильно влияние окружения становится», - добавила специалист.

В итоге психолог призвала родителей либо вообще не давать телефон в руки малышам-дошколятам, либо ограничить время его использования 5-10 минутами в день.

Ранее в Минпросвещения начали обсуждать запрет детям на смартфоны. Инициатором выступил глава ведомства Сергей Кравцов.

#дети #психолог #наш эксклюзив #смартфоны
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 