Десантный корабль США вышел из строя в разгар конфликта с Тегераном

Десантный корабль США USS Boxer с морской пехотой вышел из строя в первые недели конфликта на фоне поломки двигателя, лишив командование Соединенных Штатов военных вариантов действий в критический период. Об этом сообщил телеканал Newsmax, ссылаясь на чиновников.

«Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана», - сказано в материале.

Во время перехода корабля на Ближний Восток у судна вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя. Из-за этого понадобился ремонт на совместной базе США и Великобритании в Индийском океане, пишет aif.ru.

По информации телеканала, сейчас USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.

Неудачи преследуют американские флота на Ближнем Востоке с самого начала военной операции. Так в марте в Красном море загорелся авианосец ВМС США Gerald R. Ford, принимающий участие в операции «Эпическая ярость».