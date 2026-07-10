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Десантный корабль США вышел из строя в разгар конфликта с Тегераном

Корабль направили на ремонт на совместную базу США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.
Дарья Ситникова 10-07-2026 03:16
© Фото: Mcs Trace Gorsuch/U.S. Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Десантный корабль США USS Boxer с морской пехотой вышел из строя в первые недели конфликта на фоне поломки двигателя, лишив командование Соединенных Штатов военных вариантов действий в критический период. Об этом сообщил телеканал Newsmax, ссылаясь на чиновников.

«Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана», - сказано в материале.

Во время перехода корабля на Ближний Восток у судна вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя. Из-за этого понадобился ремонт на совместной базе США и Великобритании в Индийском океане, пишет aif.ru.

По информации телеканала, сейчас USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.

Неудачи преследуют американские флота на Ближнем Востоке с самого начала военной операции. Так в марте в Красном море загорелся авианосец ВМС США Gerald R. Ford, принимающий участие в операции «Эпическая ярость».

#двигатель #сша #Иран #Операция #поломка #десантный корабль #USS Boxer
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