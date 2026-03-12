МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американский авианосец Gerald R. Ford загорелся в Красном море

Согласно официальному комментарию представителей флота США, причиной возгорания стали не боевые действия.
Тимур Юсупов 12-03-2026 19:23
© Фото: Christopher Drost, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Красном море загорелся авианосец ВМС США Gerald R. Ford, принимающий участие в операции «Эпическая ярость». Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Пятого флота Соединенных Штатов.

Согласно имеющейся информации, огонь распространился в прачечных помещениях судна. Если верить официальным американским источникам, возгорание не было вызвано боевыми действиями.

Пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. Силовая установка авианосца повреждений не получила.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн». До этого КСИР и вооруженные силы страны сообщали о многочисленных атаках на корабль с использованием беспилотников и ракет класса «земля - море».

