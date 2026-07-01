Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей Международной олимпиады по физике

Российские школьники завоевали пять золотых медалей и Гран-при IV Международной научной физической олимпиады, показав лучший командный результат. Об этом стало известно от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Согласно имеющейся информации, в соревнованиях участвовало более 130 подростков из 30 стран мира. Отмечается, что в целях сведения к минимуму логистических трудностей, состязание проводилось в онлайн-формате.

«Каждая из этих наград - результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Успех российской сборной - достойный результат на мировой арене. Важно, что этот интеллектуальный турнир появился по инициативе нашей страны. С каждым годом он приобретает все большую популярность, а география олимпиады расширяется», - заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Ранее школьница из Москвы впервые за 25 лет ЕГЭ получила рекордные 500 баллов. Девушка сдавала сразу пять экзаменов: русский язык, профильная математика, химия, физика и информатика.