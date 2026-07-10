Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года. Об этом сообщила газета Sun, ссылаясь на источники.

«Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире», - сказано в материале.

По данным источников, встреча была частным семейным мероприятием. Фотографии с нее публиковаться не будут.

Принц прибыл в Британию на этой неделе. Он планировал привезти в страну свою жену Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет. Однако их приезд поставили под сомнение из-за отказа британских властей предоставить им охрану.

Напомним, 31 марта 2020 года принц и Меган Маркл официально прекратили исполнять церемониальные обязанности старших членов королевской семьи и потеряли титул Их Высочеств. Позже, в мае 2021 года, Гарри проиграл апелляцию, в которой пытался сохранить за собой право на полицейскую охрану после того, как отказался от обязанностей члена королевской семьи.