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Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

Встреча прошла в Хайгроуве в Глостершире и была частным семейным мероприятием.
Дарья Ситникова 10-07-2026 23:50
© Фото: Pool/i-Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года. Об этом сообщила газета Sun, ссылаясь на источники.

«Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире», - сказано в материале.

По данным источников, встреча была частным семейным мероприятием. Фотографии с нее публиковаться не будут.

Принц прибыл в Британию на этой неделе. Он планировал привезти в страну свою жену Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет. Однако их приезд поставили под сомнение из-за отказа британских властей предоставить им охрану.

Напомним, 31 марта 2020 года принц и Меган Маркл официально прекратили исполнять церемониальные обязанности старших членов королевской семьи и потеряли титул Их Высочеств. Позже, в мае 2021 года, Гарри проиграл апелляцию, в которой пытался сохранить за собой право на полицейскую охрану после того, как отказался от обязанностей члена королевской семьи.

#Великобритания #Визит #Принц Гарри #меган маркл #карл III
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