Принц Гарри может не привезти семью в Британию из-за отказа в охране

Младший сын Карла III принц Гарри раздумывает над тем, чтобы не привозить супругу Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет Диану в Великобританию в июле. Об этом сообщила BBC. Все дело в отказе предоставить госохрану.

Изначально принц планировал на несколько дней приехать на родину для участия в благотворительных мероприятиях. Это был бы первый визит семьи герцога Сассекского в Великобританию за последние четыре года. Однако 26 июня он узнал, что его и близких не обеспечат государственной охраной, и они должны будут самостоятельно организовать свою безопасность.

Это известие «сильно расстроило» принца Гарри, говорится в сообщении. Он рассматривает возможность отмены поездки.

В мае 2021 года Гарри проиграл апелляцию, в которой пытался сохранить за собой право на полицейскую охрану после того, как отказался от обязанностей члена королевской семьи. 31 марта 2020 года принц и Меган Маркл официально прекратили исполнять церемониальные обязанности старших членов королевской семьи и потеряли титул Их Высочеств. С тех пор они проживают в США, где приобрели дом в Санта-Барбаре.

После этого министерство внутренних дел Великобритании отказало Гарри в автоматическом предоставлении охраны во время визитов на родину. Адвокаты принца оспорили это решение, заявив, что оно несправедливо и не учитывает риски для его безопасности.