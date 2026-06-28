МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Принц Гарри может не привезти семью в Британию из-за отказа в охране

Герцог Сассекский планировал на несколько дней приехать на родину для участия в благотворительных мероприятиях.
Владимир Рубанов 28-06-2026 13:37
© Фото: Josh Stanyer Keystone Press Agency, Global Look Press

Младший сын Карла III принц Гарри раздумывает над тем, чтобы не привозить супругу Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет Диану в Великобританию в июле. Об этом сообщила BBC. Все дело в отказе предоставить госохрану.

Изначально принц планировал на несколько дней приехать на родину для участия в благотворительных мероприятиях. Это был бы первый визит семьи герцога Сассекского в Великобританию за последние четыре года. Однако 26 июня он узнал, что его и близких не обеспечат государственной охраной, и они должны будут самостоятельно организовать свою безопасность.

Это известие «сильно расстроило» принца Гарри, говорится в сообщении. Он рассматривает возможность отмены поездки.

В мае 2021 года Гарри проиграл апелляцию, в которой пытался сохранить за собой право на полицейскую охрану после того, как отказался от обязанностей члена королевской семьи. 31 марта 2020 года принц и Меган Маркл официально прекратили исполнять церемониальные обязанности старших членов королевской семьи и потеряли титул Их Высочеств. С тех пор они проживают в США, где приобрели дом в Санта-Барбаре.

После этого министерство внутренних дел Великобритании отказало Гарри в автоматическом предоставлении охраны во время визитов на родину. Адвокаты принца оспорили это решение, заявив, что оно несправедливо и не учитывает риски для его безопасности.

#в стране и мире #сша #Великобритания #Визит #Принц Гарри #меган маркл #карл III #государственная охрана
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 