В аэропорту Махачкалы задержали россиянина с двумя чемоданами денег

В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 177 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Пачки денег лежали в двух чемоданах 38-летнего россиянина. Стало известно, что он следовал в Бишкек.

«Мужчина пояснил, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи недвижимости и расходные ордеры», - говорится в сообщении.

Однако предоставленные владельцем чемоданов документы не соответствовали требованиям российского законодательства. Из-за этого ему отказали в вывозе российской валюты.

Напомним, в октябре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево пресекли ввоз контрабанды на сумму, превышающую 100 тысяч долларов. Сотрудники ФТС задержали россиянина, прибывшего из Стамбула в Москву. После столицы он планировал вылететь в Казань с незадекларированными наличными в чемодане.