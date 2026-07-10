В аэропорту Махачкалы задержали россиянина с двумя чемоданами денег

В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 177 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.
Пачки денег лежали в двух чемоданах 38-летнего россиянина. Стало известно, что он следовал в Бишкек.
«Мужчина пояснил, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи недвижимости и расходные ордеры», - говорится в сообщении.
Однако предоставленные владельцем чемоданов документы не соответствовали требованиям российского законодательства. Из-за этого ему отказали в вывозе российской валюты.
Напомним, в октябре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево пресекли ввоз контрабанды на сумму, превышающую 100 тысяч долларов. Сотрудники ФТС задержали россиянина, прибывшего из Стамбула в Москву. После столицы он планировал вылететь в Казань с незадекларированными наличными в чемодане.
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