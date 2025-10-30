МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Шереметьево контрабандист с чемоданом валюты пытался сбежать

ФТС сообщила, что у мужчины изъяли купюры различных государств на общую сумму 110 634 доллара США в эквиваленте.
Сергей Дьячкин 2025-10-30 11:13:45
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

Ввоз контрабанды на сумму, превышающую 100 тысяч долларов, пресекли в Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФТС задержали гражданина России, который прибыл из Стамбула в аэропорт Шереметьево. В дальнейшем он планировал вылететь в Казань. У него были обнаружены незадекларированные наличные деньги. Их нашли при сканировании транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе, что один из чемоданов заполнен пачками купюр. Личность владельца установили, его сняли с рейса.

Оказавшись в зоне таможенного контроля, мужчина отказался предъявить содержимое багажа. Он попытался сбежать, но был задержан таможенником.

«В ходе досмотра у него обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил 110 634 доллара США в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары», - сообщила пресс-служба ФТС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Контрабандисту может грозить заключение на срок до четырех лет или штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы валюты. Ранее задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Ранее сообщалось, как в Челябинской области сотрудники ФСБ и ФТС обнаружили и остановили попытку незаконного ввоза табака на сумму более 160 миллионов рублей. Контрабандисты пытались провезти немаркированные сигареты под видом других товаров. Табак можно ввозить в Россию только по лицензии, но на перехваченную партию такого разрешения не было. Контрабандисты планировали ввезти более миллиона пачек сигарет.

#в стране и мире #Турция #контрабанда #Шереметьево #валюта #Задержание #таможня #фтс россии
