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Захарова заявила, что Зеленский шантажировал НАТО ядерным оружием

Официальный представитель МИД РФ добавила, что прошедший в Анкаре саммит НАТО стал разочарованием для Владимира Зеленского.
Виктория Бокий 10-07-2026 04:41
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский ради увеличения поддержки Киева попытался шантажировать НАТО перспективой обладания ядерным оружием, но его проигнорировали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия», - приводится заявление дипломата на сайте МИД РФ.

Со слов представителя российского внешнеполитического ведомства, прошедший в Анкаре саммит НАТО стал разочарованием во многих смыслах для главаря киевского режима. Как отмечает RT, в итоговой декларации нет и намека на вступление Украины в Североатлантический альянс, поэтому надежды Киева на долгосрочную военно-финансовую помощь оказались несбыточными.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что на саммите Североатлантического альянса в Турции Владимиру Зеленскому отвели второстепенную роль. Связано это с тем, что страны НАТО боятся вызвать Украиной недовольство американского лидера Дональда Трампа.

#Украина #Захарова #НАТО #Трамп #Зеленский #Саммит #МИД РФ
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