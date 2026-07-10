Россиян начнут предупреждать о риске азартных игр

Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Отмечается, что новая мера направлена на повышение финансовой грамотности населения. В предупреждении будет говориться, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыша и может привести к потере денежных средств и вызвать зависимость.

«В соответствии с требованиями приказа Минфина России организаторы азартных игр обязаны размещать предупреждение о рисках участия в азартных играх: "Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр"», - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к букмекерским конторам и тотализаторам для борьбы с игроманией.

Тогда же стало известно, что организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения на своих сайтах и других местах, где принимают ставки, а также предоставлять посетителям таких платформ доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных денежных средств.