МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян начнут предупреждать о риске азартных игр

Новая мера направлена на повышение финансовой грамотности населения.
Виктория Бокий 10-07-2026 22:51
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Отмечается, что новая мера направлена на повышение финансовой грамотности населения. В предупреждении будет говориться, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыша и может привести к потере денежных средств и вызвать зависимость.

«В соответствии с требованиями приказа Минфина России организаторы азартных игр обязаны размещать предупреждение о рисках участия в азартных играх: "Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр"», - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к букмекерским конторам и тотализаторам для борьбы с игроманией.

Тогда же стало известно, что организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения на своих сайтах и других местах, где принимают ставки, а также предоставлять посетителям таких платформ доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных денежных средств.

#в стране и мире #Минфин России #азартные игры #Финансовая грамотность #букмекерская контора
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 