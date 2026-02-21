МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин ужесточил требования к букмекерам для борьбы с игроманией

Предупреждения о рисках должны будут размещаться при входе в пункты приема ставок, а реклама азартных игр должна содержать предупреждение о риске зависимости.
Ян Брацкий 21-02-2026 01:30
© Фото: Russian Foreign Ministry's offi Keystone Press Agency Global Look Press

В России с 1 сентября 2026 года ужесточат требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон обязывает операторов размещать на своих сайтах для приема интерактивных ставок информацию о потенциальных рисках и последствиях участия в азартных играх. Кроме того, посетителям таких платформ должен быть предоставлен доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных денежных средств.

Ранее в Кремле подтвердили, что Минфин РФ выступил с инициативой легализовать онлайн-казино. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эту идею необходимо проработать. В случае выхода онлайн-казино из тени государство получит около 100 миллиардов рублей в год.

Минфин предлагает определить оператора, а сам механизм ставок закрепить через Единый центр учета переводов. Кроме того, ведомство предлагает ввести налог на казино не менее 30 процентов от выручки. Деньги операторы должны будут переводить ежемесячно. В Госдуме предложения Минфина встретили «в штыки». Парламентарии заявили, что не позволят легализовать подобный способ пополнения бюджета страны.

#Путин #Госдума РФ #ставки #букмекеры #тотализатор #онлайн-казино
