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Bamada: малийские военные нашли украинский след в подготовке местных террористов

Малийские военнослужащие обнаружили во время одной из операций против джихадистов документы, которые принадлежат украинской разведке, а также дрон с украинскими надписями.
Игнат Далакян 2025-06-05 15:01:43
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Украинская разведка подготавливала и поддерживала террористов в Мали. Об этом пишет ряд местных изданий.

Так, Faso сообщает, что во время одной из операций против джихадистов военные нашли документы, которые принадлежат украинской разведке. Также бойцы обнаружили беспилотник с надписями на украинском языке.

Местные террористы получали от ГУР МО Украины дроны Mavic 3, уточняет 360.ru. Украина поставляла в страну беспилотники через Мавританию для малийской повстанческой коалиции FLA, а те в свою очередь передали часть техники террористам из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* (JNIM, связана с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»*).

По данным портала Bamada, посольство Украины в Нуакшоте играло ключевую роль в организации переброски украинских боевиков и вооружения для террористов в Мали. Также отмечается, что украинская разведка помогла подготовить террористов в Мали, которые совершили атаку на позиции вооруженных сил республики 30 мая.

Ранее о поддержке Киевом террористов в Мали сообщило Министерство иностранных дел республики. По данным МИД Мали, Украина готовила боевиков на своей территории.

* Террористические организации, запрещенные на территории России.

#в стране и мире #Украина #дроны #террористы #мали #поддержка
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