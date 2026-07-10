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В МИД России рассказали об анонимных звонках западных дипломатов

Западные посольства, по словам Григория Лукьянцева, не признают существования доклада РФ, хотя внимательно его изучают.
Владимир Рубанов 10-07-2026 18:09
© Фото: Константин Семенов, ТРК «Звезда»

Сотрудники посольств западных стран тайно обращаются в Министерство иностранных дел России с предложением обсудить разделы совместного доклада России и Белоруссии о положении с правами человека, которые касаются их стран. Об этом ТАСС сообщил Григорий Лукьянцев, директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ.

При этом публично они делают вид, что о существовании такого доклада ничего не знают, подчеркнул дипломат. По словам Лукьянцева, после публикации наших докладов некоторые западные дипломаты начали регулярно звонить в наш департамент с анонимными предложениями обсудить конкретные разделы, касающиеся их стран.

Внешне западные посольства создают впечатление, что не знакомы с содержанием доклада, отметил Лукьянцев. Однако на самом деле они внимательно его изучают.

Европа использует переговоры с Россией как прикрытие для подготовки к новой эскалации, а не для сближения, заявил ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он отметил, что на встрече с послами Великобритании, Германии и Франции в июне не было предложено новых конструктивных идей по решению украинского конфликта.

#МИД России #Дипломаты #доклад #Права человека #Международные отношения
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