В Роскачестве рассказали, какие препараты нельзя брать в самолет

Пассажиры имеют право перевозить лекарственные препараты как в ручной клади, так и в багаже. Однако многое зависит от состава препарата и от того, где совершается перелет - внутри России или за ее пределами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал представитель пресс-службы Роскачества Николай Гаврилов.

Если речь идет об обычных лекарствах, для которых не требуется рецепт от врача, то их беспрепятственно можно перевозить в любом виде багажа, продолжил он. Более того, по правилам воздушных перевозок пассажирам разрешается брать в салон такие препараты сверх установленной нормы и без дополнительной оплаты.

Гаврилов напомнил, что с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всех жидкостей в салоне: каждая емкость не должна превышать 100 мл, а суммарно - не более литра. Исключение составляют жизненно важные препараты, без которых пассажир не сможет перенести полет.

«Их можно взять в объеме более 100 мл. При этом на досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость», - уточнил представитель пресс-службы.

Шприцы, ручки для инъекций и аналогичные приспособления необходимо провозить в багаже. Но если они потребуются во время перелета, их разрешают взять в ручную кладь - для этого нужно будет объяснить ситуацию на контроле, а в некоторых случаях предоставить документ от врача.

Важно помнить, что отдельные препараты могут быть запрещены к ввозу в другие страны даже при наличии рецепта, предупредил Гаврилов. Перед поездкой пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с требованиями авиакомпании.

Напомним, что Минздрав России исключил 20 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В свою очередь, восемь препаратов были включены в этот перечень.