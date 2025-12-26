МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минздрав обновил перечень жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов является основой бесплатного оказания медпомощи гражданам, в него включены более 800 препаратов.
Ян Брацкий 26-12-2025 15:50
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Минздрав России исключил 20 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщили в пресс-службе ведомства. В свою очередь, восемь препаратов были включены в этот перечень.

«Из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм в связи с отменой государственной регистрации (отозвана производителем), прекращением производства и (или) поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации», - рассказали РИА Новости в Минздраве.

Напомним, перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов является основой бесплатного оказания помощи. В него включены более 800 международных запатентованных наименований лекарств для лечения социально значимых заболеваний. Недавно список пополнился препаратами для лечения анемии, устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, панкреатита, различных видов онкологии и прочее.

Перечень ЖНВЛП - не единственный список медикаментов в России. Вскоре может появиться документ с перечислением лекарств, прием которых запрещен водителям. За нарушение этого правила будут штрафовать и лишать прав. В перечень войдут препараты, затрудняющие концентрацию внимания, снотворные и седативные средства, уточнил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов. В случае принятия закона, ослушавшиеся водители рискуют заплатить 45 тысяч рублей штрафа и стать пешеходами на срок от полутора до двух лет.

