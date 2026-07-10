Голикова: «болезнями-всадниками» страдают более трети взрослых россиян

Центры медицины здорового долголетия заработают во всех регионах страны с 2027 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Вице-премьер отметила важность диспансеризации для поддержания здоровья населения.

«Прошедшие здесь вчера 300 человек - уже у 30 выявлены риски, которые отправлены на второй этап. И результат очевиден: если мы сейчас начинаем оказывать соответствующую помощь или корректировать риски и предриски - значит, мы получим плюс к здоровой жизни», - подчеркнула заместитель председателя правительства.

Почти 40% взрослого населения России страдают «болезнями-всадниками», рассказала Голикова. В их число входят рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и нейродегенеративные заболевания. Для их развития требуется длительное время, и такая статистика не повод для отчаяния, подчеркнула вице-премьер.

Искусственный интеллект станет основой медицины будущего. Такое заявление в рамках форума сделала директор Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

«Я думаю, что это целостная система инноваций в превенции лечения и управления рисками. И помимо нового лечения, новых препаратов, новых технологий, использования роботов и много чего другого, конечно, на первое место я бы поставила цифровые методы и искусственный интеллект», - сказала она.

За столетие продолжительность жизни удвоилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила роль технологий и методов лечения, но подчеркнула, что ключевую роль играет сам человек. Ранее президент Владимир Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.