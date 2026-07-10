Онколог рассказал, как ИИ помогает врачам определять рак

В настоящее время развитие технологий позволяет на ранних стадиях определять такие заболевания, как рак и другие онкологические процессы. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал онколог Сергей Малыгин.

«Развитие науки позволяет нам не только находить опухоли на ранних стадиях, но и иногда предотвращать развитие этих опухолей», - поделился он.

Врач отметил, что сейчас разрабатываются пути коррекции, в том числе и генетических нарушений, для предотвращения заболевания. Прорывы также наблюдаются и в лекарственном лечении. Так, таргетная терапия позволяет влиять на определенные звенья цепи регуляции опухолевых клеток, вызывая их нарушение и гибель.

Также прогресс виден и в иммунотерапии. Те находки и препараты, которые существуют в настоящее время, позволяют лечить те опухоли, которые много лет считались абсолютно неизлечимыми. Это распространенная злокачественная меланома, мелкоклеточный рак легких, рак поджелудочной железы. Онколог подчеркнул, что на последних конгрессах получены данные, что есть перспективы лечения метастатического рака поджелудочной железы.

«В настоящее время искусственный интеллект применяется в диагностике, то есть в распознавании опухоли, но под контролем человеческого разума», - сказал Малыгин.

Это связано с тем, что искусственный интеллект не устает, отметил эксперт. Еще одной областью применения искусственного интеллекта является изучение структур тканей для выявления патологических изменений.

Врач считает, что в будущем медицина столкнется с тем, что алгоритмы, которые в настоящее время изучаются отдельно, будут автоматизированы. Это позволит принимать правильные решения для выбора лечения каждого конкретного пациента.

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