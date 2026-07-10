В Дагестане после ливней остаются отрезанными 56 населенных пунктов

В Дагестане после сильных дождей число населенных пунктов с нарушенным транспортным сообщением уменьшилось до 56. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

По состоянию на 10 июля к 11.00 по московскому времени транспортное сообщение было временно прервано с 56 населенными пунктами в восьми разных районах, указано в сообщении.

В Чародинском районе ситуация остается самой сложной. Там отрезаны 18 сел на дороге Цуриб - Арчиб. На самых разрушенных участках продолжается доставка тяжелой техники и подготовка к аварийным восстановительным работам.

В министерстве сообщили, что ремонтные работы на дорогах ведут круглосуточно. 7-8 июля в Дагестане из-за сильных дождей произошли оползни, сели и камнепады. Они повредили несколько автодорог республиканского и местного значения. Ранее Минтранс республики сообщал, что транспортное сообщение было нарушено с 60 населенными пунктами в восьми районах.

Весной в республике прошло две волны аномальных ливней - с 27 по 29 марта и 5-6 апреля. Уровень осадков стал рекордным за 107 лет. Пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы. Тысячи домов, участков, дорог и объектов инфраструктуры были затоплены. Погибли шесть человек, включая детей, более 6 200 пострадали. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий.