Глава МЧС России Куренков прилетел в Дагестан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для участия в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Куренков проведет заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан и Чеченской Республике. В рабочей поездке руководитель ведомства лично проверит эффективность предпринимаемых мер по оказанию помощи пострадавшему от ЧС населению», - говорится в заявлении.

Отмечается, что главу ведомства в аэропорту Махачкалы встретили врио главы Республики Дагестан Федор Щукин, председатель регионального правительства Магомед Рамазанов, начальник ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России» Анатолий Елизаров и начальник местного ГУ чрезвычайного ведомства Муслим Девришбеков.

Напомним, наводнение в Дагестане произошло в результате аномальных ливневых осадков. Первая волна пришлась на период с 27 по 29 марта, вторая - на 5-6 апреля. Уровень осадков в конце марта стал рекордным за последние 107 лет. Сильнее всего пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы. Подтопленными оказались тысячи жилых домов, приусадебных участков, дорог и объектов инфраструктуры. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, среди которых были и дети. Более 6 200 человек пострадали.