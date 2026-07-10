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Пассажир самолета в Греции чуть не выпал из иллюминатора

Пассажира успели удержать, серьезных травм он не получил.
Гоар Хачатурян 10-07-2026 16:30
© Фото: David Canales, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пассажир чуть не выпал из иллюминатора самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из греческого города Салоники в немецкий Мемминген. Об инциденте сообщает телеканал ERT-news.

Через несколько минут после подъема в воздух одно из окон самолета лопнуло. Предварительно, в него могли попасть обломки двигателя.

«Авиакомпания сообщает, что разбилось окно, самолет приземлился нормально. Один пассажир получил медицинскую помощь», - говорится в материале.

Отмечается, что борт приземлился благополучно, больше никто не пострадал. Для пассажиров выделили другое воздушное судно, которое их доставило в точку назначения.

Пострадавший - житель Сербии, ему 61 год. Мужчину доставили в больницу для обследования.

Ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX во время полета мог столкнуться с метеоритом. Редчайший случай в истории гражданской авиации произошел в небе над США. На высоте около 11 тысяч метров у самолета разбилось остекление кабины, один из пилотов получил ранения.

#Самолет #Греция #инцидент #пассажир #иллюминатор
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