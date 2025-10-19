МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось во время полета в США

Инцидент произошел на высоте около 11 000 метров на пути из Денвера в Лос-Анджелес.
Ян Брацкий 2025-10-19 04:12:05
© Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency Global Look Press

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX во время полета мог столкнуться с метеоритом. Редчайший случай в истории гражданской авиации произошел в небе над США. Борт следовал из Денвера в Лос-Анджелес, в салоне находились 140 пассажиров. На высоте около 11 тысяч метров у самолета разбилось остекление кабины, один из пилотов получил ранения. Об инциденте рассказал создатель авиационного портала  Live And Let's Fly Мэттью Клинт.

Экипаж экстренно снизился и совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Клинт выдвинул предположение, что к таким повреждениям могло привести столкновение с маленьким метеоритом или фрагментом космического мусора. Сейчас борт находится в ангаре, его осматривают специалисты. Позже они смогут оценить предположение Клинта о причинах ЧП. О характере травм пилота и состоянии его здоровья информации нет.

Это не первое авиационное происшествие в США в этом месяце. Ранее сообщалось о столкновении двух пассажирских самолетов в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе во время руления бортов. Согласно аудиозаписи службы управления воздушным движением, правое крыло одного из лайнеров задело носовой обтекатель другого. Остекление кабины было повреждено и один из членов экипажа также получил травмы.

#Самолет #Аэропорт #сша #Boeing 737 MAX #метеорит
