Артиллерия сровняла с землей пункты управления дронами ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами неприятеля. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Уточняется, что цели находились на территории Харьковской области. Их вскрыли операторы российских беспилотных летательных аппаратов. Они смогли это сделать благодаря круглосуточному ведению разведки - врага выдали антенны и ретрансляторы сигнала.

Артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций. Расчеты быстро разворачивались, точно били и оперативно уходили, не давая неприятелю достать до них средствами контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил диверсантов ВСУ в Харьковской области. Врага ликвидировали 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.