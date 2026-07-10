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Артиллерия сровняла с землей пункты управления дронами ВСУ

Удар 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами наносился в Харьковской области.
10-07-2026 15:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами неприятеля. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Уточняется, что цели находились на территории Харьковской области. Их вскрыли операторы российских беспилотных летательных аппаратов. Они смогли это сделать благодаря круглосуточному ведению разведки - врага выдали антенны и ретрансляторы сигнала. 

Артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций. Расчеты быстро разворачивались, точно били и оперативно уходили, не давая неприятелю достать до них средствами контрбатарейной борьбы. 

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил диверсантов ВСУ в Харьковской области. Врага ликвидировали 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #Харьковская область #спецоперация #Гиацинт-С
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