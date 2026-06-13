ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции в официальном Telegram-канале.

«В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», - говорится в публикации.

В публикации отмечается, что киевский режим продолжает целенаправленно пытаться нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС. Также боевики стремятся повредить системы материально-технического обеспечения станции.

В пресс-службе отметили, что высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции сохраняется и в настоящий момент. Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС полностью контролируется персоналом.

Подчеркивается, что безопасность эксплуатации станции обеспечена. Все системы ЗАЭС функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон остается в пределах естественных значений.

Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские боевики совсем «голову потеряли», когда нанесли удар по реактору Запорожской АЭС. Российский лидер отметил, что в случае, если удар придется на емкости с ядерным топливом, это приведет к серьезным и непредсказуемым последствиям.

В июне украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС во время проведения на ее территории ремонтных работ, в результате пострадали пятеро российских военнослужащих. Уточняется, что ремонт проводился в рамках согласованного МАГАТЭ «режима тишины». Удар произошел в первые же часы его действия. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.