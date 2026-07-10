Снесший рекламный щит в Москве автобус начали увозить с места аварии

Появились кадры с места аварии с участием рейсового автобуса на Нижегородской улице в Москве. Их снял на месте происшествия корреспондент «Звезды».

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса е70 произошло утром на Нижегородской улице в Москве в районе дома 9Г. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали 14 человек, 11 из них госпитализированы в различные медучреждения. По уточненным данным ТАСС число пострадавших возросло до 25.

По предварительной информации, водитель фургона, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра. Он создал помеху автобусу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил траекторию движения, после чего выехал на газон, а затем протаранил рекламный щит.

В результате аварии погибших нет. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.