МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снесший рекламный щит в Москве автобус начали увозить с места аварии

В ДТП пострадали 25 человек, 11 из них госпитализированы в различные медучреждения.
Сергей Дьячкин 10-07-2026 10:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры с места аварии с участием рейсового автобуса на Нижегородской улице в Москве. Их снял на месте происшествия корреспондент «Звезды».

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса е70 произошло утром на Нижегородской улице в Москве в районе дома 9Г. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали 14 человек, 11 из них госпитализированы в различные медучреждения.  По уточненным данным ТАСС число пострадавших возросло до 25.

По предварительной информации, водитель фургона, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра. Он создал помеху автобусу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил траекторию движения, после чего выехал на газон, а затем протаранил рекламный щит.

В результате аварии погибших нет. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

 

#Москва #авария #ДТП #рекламный щит #нижегородская улица
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 