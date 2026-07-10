Командир заявил о полном контроле путей снабжения ВСУ в Красном Лимане

Подразделения группировки войск «Запад» полностью контролируют все пути подхода и снабжения ВСУ в районе Красного Лимана, не позволяя украинским военнослужащим перебрасывать подкрепления и грузы. Об этом заявил командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Гюрза в интервью, предоставленном Минобороны России.

«Все пути, подходы к городу мы контролируем полностью. Ближайшие переправы то же самое - контролируем. Если противник туда подходит, пытается на тросовых переправах или еще как-то попасть, отрабатываем туда сразу же FPV. Не допускаем их перехода на эту сторону», - сообщил он.

Комполка добавил, что российские подразделения продолжают зачистку города, где противник пытается укрываться в заглубленных сооружениях и зданиях небольшими группами. Командир отметил, что военнослужащие преодолели созданные ВСУ инженерные заграждения благодаря работе саперов и подготовке личного состава.

Гюрза также сообщил, что украинские военнослужащие нередко переодеваются в гражданскую одежду и скрываются среди мирных жителей, угрожая им, чтобы избежать обнаружения. При этом российские бойцы регулярно находят брошенные оружие и военную форму. Кроме того, расчеты дронов-перехватчиков регулярно уничтожают украинские тяжелые беспилотники R-18.

Он добавил, что штурмовые подразделения проходят специальную подготовку на полигонах с макетами городской застройки, где отрабатывают действия в пяти- и девятиэтажных зданиях перед выполнением боевых задач.

Командир также рассказал, что российские военнослужащие по возможности помогают остающимся в городе мирным жителям медикаментами и продуктами. Однако эвакуация гражданских пока затруднена из-за сохраняющейся опасности на маршрутах.

Говоря о пленных военнослужащих ВСУ, Гюрза заявил, что многие из них проходили минимальную подготовку, не знали своих командиров и соглашались сдаться после предложений российских бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.