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«У меня джинсы горят»: Мостовой начал выдувать новый Кубок России

Футболист сравнил игроков на поле и рабочих стекольного завода и признал, что в цеху «жарче».
Сергей Дьячкин 10-07-2026 11:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский футболист Александр Мостовой примерил на себя роль стеклодува и поучаствовал в изготовлении нового Кубка России по футболу взамен того, что разбился в руках у Пабло Солари. Кадры со стекольного завода в городе Гусь-Хрустальный передает корреспондент «Звезды».

«У меня джинсы горят сзади», - отметил футболист в ходе процесса изготовления кубка в цеху.

Он объяснил, что труд стеклодувов очень тяжелый и «очень горячий». Мостовой признался, что сперва запутался, что означает на сленге рабочих «дуть» - сперва он думал, что это придется делать силой собственных легких, а не при помощи заводского механизма.

«Невыносимо жарко. Я их спрашиваю (рабочих завода - Прим. ред.), они говорят "мы привыкли". При такой жаре! Я на футбольном поле играл в +40, "умирал", а тут +60, наверное», - отметил Мостовой.

Он сравнил труд футболистов и рабочих стекольного завода и признал, что «здесь жарче». По словам Мостового, он не стал «проситься на замену». Тем более, когда узнал, что кроме Кубка России стеклодувы изготовят еще и чемпионскую корону лично для него.

В мае этого года Кубок России по футболу разбился в руках у игрока «Спартака» Пабло Солари. Кадры с инцидентом опубликовала пресс-служба футбольного клуба. Солари, забивший гол в основное время, поднял трофей над головой. В этот момент у него слетела крышка, а затем раскололось основание.

#завод #Спартак #Кубок России #наш эксклюзив #футболист #александр мостовой #стеклодув
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