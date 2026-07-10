Дроноводы из Башкирии ударили по переправам ВСУ через Северский Донец

Корреспондент «Звезды» Алексей Сапожков работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с дроноводами из мотострелкового полка «Башкортостан». Один из них, оператор с позывным Ворчун, рассказал, что, действуя в района Красного Лимана, они уже достают до переправ через Северский Донец.

«Есть возможность работать по населенным пунктам Щурова, Маяки, обеспечивая прикрытие штурмовых подразделений, обрывая логистические цепочки противника, конкретно - по речным переправам канала Северский Донец», - отметил Ворчун.

Также он поделился приемами борьбы с вражескими перехватчиками дронов. Для того чтобы противник не мог получить видеокартинку с нашего БПЛА и спланировать его перехват, Ворчун регулярно перескакивает с канала на канал видеосвязи прямо в полете. Тем самым обрываются перехваты видеосигнала.

Помимо этого, оператор российских ударных дронов подчеркнул, что важно не лететь прямо по наикратчайшему курсу, а все время как-то маневрировать, снижая шансы неприятельского перехватчика.

Ранее командир батальона с позывным Скорпион заявил, что остатки украинских боевиков в Красном Лимане трусливо прячутся в подвалах. Они не владеют обстановкой, и если перемещаются, то хаотично, не понимая, где находятся позиции российских военнослужащих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.