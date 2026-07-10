Песков объяснил, что подготовка к разговору Путина и Трампа не нужна

Особая подготовка для организации нового разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не нужна, контакты по диалогу РФ и США работают. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают», - подчеркнул Песков.

Накануне он объяснил, что президент США Дональд Трамп позавчера не звонил российскому лидеру Владимиру Путину, как анонсировал ранее, но президент РФ всегда рад пообщаться. Официальный представитель Кремля отметил, что у лидеров России и США налажен конструктивный диалог. По словам Пескова, Москва исходит из того, что американцы продолжают поставлять вооружение для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу. Пресс-секретарь президента также добавил, что суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине, является ошибочным.

До этого Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину. Об этом президент США сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер добавил, что Россия - это большая страна и большая сила. По его мнению, за последние недели в урегулировании украинского кризиса достигнут заметный прогресс. По словам Трампа, и в Москве, и в Киеве стремятся к разрешению конфликта.