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Средства ПВО уничтожили почти 5 000 дронов самолетного типа за неделю

Также удалось уничтожить в воздухе три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД».
10-07-2026 12:26
© Фото: Валентин Капустин, РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожили 4 975 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в еженедельной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, за этот же период были перехвачены 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire. Также за неделю удалось сбить 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, силы Черноморского флота потопили в Черном море шесть безэкипажных катеров ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что с 4 по 10 июля Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. По данным ведомства, за отчетный период времени ударам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов.

Кроме того, нанесено огневое поражение логистическим центрам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Под удары попали места производства и хранения дальнобойных беспилотников, комплектующих к ним и пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#пво #беспилотники #спецоперация
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