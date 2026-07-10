Фанаты сборной Марокко после ее поражения устроили погромы в Лондоне

Серьезные беспорядки после проигрыша сборной Марокко по футболу в первом четвертьфинале чемпионата мира прошли в Британии, где проживает крупная марокканская община. Там сотни безутешных болельщиков громили все на своем пути.

Улицы Лондона оказались завалены мусором, некоторые магистрали города перекрыты. Полиция пыталась противостоять агрессивно настроенным фанатам, но их в ответ забрасывали бутылками и пиротехникой.

В Нидерландах в результате столкновений болельщиков с полицией оказались десятки пострадавших. В Гааге были усилены меры безопасности.

Тысячи болельщиков вышли праздновать победу Франции в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Местные жители готовились к этому заранее.

Так, владельцы магазинов заколачивали стеклянные витрины, укрепляли окна и двери. Для контроля ситуации власти по всей стране задействовали тысячи сотрудников полиции.

Напомним, что сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира, обыграв команду Марокко со счетом 2:0. Во время матча отличились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В полуфинале французам придется сразиться с победителем пары Испания - Бельгия.