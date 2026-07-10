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Европарламент одобрил проект по созданию цифрового евро

Стороны могут согласовать все детали до конца 2026 года.
Дарья Ситникова 10-07-2026 03:43
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед возможным запуском новой валюты в январе 2029 года. Об этом сообщил журнал European Conservative.

«Теперь обсуждение переходит в формат трехсторонних переговоров между Советом, Европарламентом и Еврокомиссией», - сказано в материале.

Известно, что 416 депутатов проголосовали «за», в то время как «против» - 169. Стороны согласуют все детали до конца этого года.

В России цифровой рубль начали вводить уже с прошлого года. Тогда в конце июля президент Владимир Путин подписал указ о введении такой национальной валюты.

Первым получателем зарплаты в цифровом рубле стал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.

#Европарламент #ЕС #переговоры #создание #новая валюта #цифровой евро
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