Европарламент одобрил проект по созданию цифрового евро

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед возможным запуском новой валюты в январе 2029 года. Об этом сообщил журнал European Conservative.

«Теперь обсуждение переходит в формат трехсторонних переговоров между Советом, Европарламентом и Еврокомиссией», - сказано в материале.

Известно, что 416 депутатов проголосовали «за», в то время как «против» - 169. Стороны согласуют все детали до конца этого года.

В России цифровой рубль начали вводить уже с прошлого года. Тогда в конце июля президент Владимир Путин подписал указ о введении такой национальной валюты.

Первым получателем зарплаты в цифровом рубле стал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.