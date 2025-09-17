МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России выдали первую зарплату цифровыми рублями

Цифровой рубль эквивалентен наличному и безналичному, а также призван ускорить переводы и повысить прозрачность расходов.
Ян Брацкий 2025-09-17 17:55:47
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Россиянин впервые получил заработную плату в цифровых рублях. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен», - цитирует 360.ru заявление ведомства.

Первым получателем зарплаты в цифровых рублях стал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, о чем сам он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, депутат протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Помимо денежной единицы, широкое применение получит универсальный QR-код в платежной системе. Банки обяжут обеспечить клиентам возможность их повсеместного применения.

Меры будут вводиться поэтапно. С 2026 года закон станет актуален для крупных банков, а с 2027-го - для более мелких агрегаторов. Цифровой рубль признан эквивалентным наличному и безналичному и призван ускорить переводы и повысить прозрачность расходования государственных средств.

#Экономика #в стране и мире #Путин #зарплата #цифровой рубль #казначейство
