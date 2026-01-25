МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ставицкий: техника для переправ была хорошо подготовлена еще до СВО

Инженерные войска успели перевооружиться для понтонных парков, а плавающие транспортеры имеют задаток на долгое время, отметил генерал Юрий Ставицкий.
Гоар Хачатурян 25-01-2026 10:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Техника, которая используется для обеспечения переправ, была достаточно хорошо подготовлена еще до начала специальной военной операции. Поэтому то, что сегодня имеется на вооружении, соответствует тем требованиям, которые предъявляются во время боевых действий. Об этом рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий в эфире программы «Военная приемка» с Алексеем Егоровым на «Звезде».

«Это и понтонные парки современные - мы успели перевооружиться для них. Это плавающие транспортеры - они с хорошим задатком на долгое время», - отметил он.

Инженерные войска на сегодняшний день совершали марши в более 1000 км, что составляет до сотни единиц техники. Это для инженерных войск «не расстояние», добавил Ставицкий. И это не на учениях, а в реальной боевой обстановке.

«Мы достаточно быстро совершаем марши. В нужном направлении, на нужное место. И своевременно приступаем к выполнению задач», - заключил генерал.

Гость программы также рассказал о беспилотных летательных аппаратах батальона специального минирования «Феникс» - уникального подразделения ВС РФ, созданного на базе 11-й инженерной бригады. Он назвал «Феникс» беспилотной элитой и добавил, что инженеры быстро, точно и результативно минируют маршруты движения противника.

#инженерные войска #техника #Военная приемка #наш эксклюзив #понтонные переправы #СВО
