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Politico: Израиль потерял статус «особого союзника» США

Президент США в последнее время неоднократно выражал недовольство израильским премьер-министром.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 14:24
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press, Global Look Press

Израиль теряет статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

Издание напомнило, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля почти нет «друзей в мире», поэтому ему нужно подумать как следует, прежде чем атаковать союзников. По словам неназванного сторонника Вэнса, вице-президент повторял слова президента США Дональда Трампа. В последнее время американский лидер неоднократно выражал недовольство израильским премьером Биньямином Нетяньяху. Это делалось как в частных беседах, так и публично.

«Вэнс - это показатель новой нормы, при которой статус Израиля как союзника Америки не является более приоритетным», - говорится в материале.

Неназванный израильский политический советник рассказал изданию, что власти страны ожидали того, что политика Трампа «Америка прежде всего» будет предполагать «исключение» для Израиля. Источник, знакомый с коммуникацией между властями Израиля и США, отметил, что сейчас не намечены даты для визитов Нетаньяху в Вашингтон, резко снизились число его звонков Трампу.

Ранее Axios сообщило, что премьер-министр Израиля был в истерике от американо-иранского соглашения по Ливану. Как напомнило издание, в ходе переговоров в Швейцарии 21 июня Штаты и Иран договорились создать «механизм деконфликтации» в Ливане для поддержания режима прекращения огня. Источники отметили, что договоренность подрывает предыдущие соглашения 2024 года между Нетаньяху и экс-президентом США Джо Байденом. Тогда за Израилем осталось право реагировать как на неминуемые, так и на возникающие угрозы со стороны «Хезболлы». Сейчас возможности наносить упреждающие удары у Израиля не будет. Кроме того, израильская сторона не будет прямым участником механизма мониторинга прекращения огня - в отличие от Исламской Республики.

Ранее политолог, американист Малек Дудаков заявил, что отношения между президентом США и премьер-министром Израиля ухудшаются. Противоречие заключается в том, что Нетаньяху необходимо продолжать эскалацию, чтобы не сесть в тюрьму, однако цель Трампа - завершение конфликта с Ираном, так как война уже очень затянулась.

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