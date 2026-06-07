Чернышенко анонсировал разработку нового учебного модуля для вузов

Разработки учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Как сказал наш президент, в ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный"», - сказал Чернышенко в интервью ТАСС.

Он также отметил, что предметом изучения на модуле станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Вице-премьер добавил, что в дальнейшем эта дисциплина может войти в состав единого ядра высшего образования.

Ранее стало известно, что в России пересмотрят перечень направлений подготовки студентов. В Министерстве образования и науки отметили, что составят новый список специальностей, а также научных направлений подготовки.